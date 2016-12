Bei einem Brand in einer Werkstatt in Flörsheim sind hochwertige Autos zerstört worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 400.000 Euro.

Allein ein auf der Hebebühne in der brennenden Werktstatt stehender Porsche habe einen Wert von über 250.000 Euro gehabt, berichtete die Polizei.

Das Feuer war am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages ausgebrochen. Die Kfz-Autowerkstatt in dem Industriegebiet in Flörsheim (Main-Taunus) stand bereits lichterloh in Flammen, als Anwohner eines nahe gelegenen Mehrfamilienhauses gegen 4.30 Uhr das Feuer bemerkten und die Feuerwehr alarmierten. Die Feuerwehr hatte das Feuer am frühen Montagvormittag unter Kontrolle.

Autos komplett ausgebrannt

In der Werkstatt befanden sich mehrere Fahrzeuge, Reifenstapel und Inventar. Mindestens zwei Autos, nach Einschätzung der Polizei vermutlich Oldtimer, brannten aus. Auch in dem Bürotrakt brannte es. Der Gesamtschaden beträgt rund 400.000 Euro.

Verletzt wurde niemand. Die Werkstatt war über die Feiertage geschlossen, nach Angaben der Polizei bestand auch keine Gefahr für die Anwohner. Sie konnten auch während der Löscharbeiten in ihren Wohnungen bleiben. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.