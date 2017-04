Flammen schlagen aus dem Dach des Einfamilienhauses in Büttelborn.

Flammen schlagen aus dem Dach des Einfamilienhauses in Büttelborn. Bild © Einsatzreport Südhessen

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Büttelborn ist in der Nacht zum Sonntag hoher Sachschaden entstanden. Ein Mann wurde verletzt.

In der Nacht zum Sonntag wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Einfamilienhaus in Büttelborn (Groß-Gerau) gerufen. Nach Angaben der Polizei sah es zunächst so aus, als ob nur der Wintergarten betroffen wäre. Feuerwehr und Rettungsdienst waren schnell zur Stelle, konnten aber nicht verhindern, dass das Feuer auf das Haus übergriff.

Haus nach Brand unbewohnbar

Die dreiköpfige Familie rettete sich ins Freie. Der 46-jährige Hausbesitzer zog sich bei Löschversuchen Brandverletzungen an den Händen zu und musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Warum der Wintergarten Feuer fing, ist unklar. Das Haus ist nach dem Brand und den Löscharbeiten unbewohnbar, die Familie konnte bei Angehörigen unterkommen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 150.000 Euro.