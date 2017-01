Mann greift Familienmitglieder mit Axt an

Ein 39-Jähriger hat in Frankfurt seine Familie angegriffen und schwer verletzt. Er hatte sich mit seinem Vater, seiner Stiefmutter und Stiefschwester im Haus der verstorbenen Großmutter getroffen.

Die Polizei wertet den Vorfall als dreifach versuchtes Tötungsdelikt. Die Attacke sei für die Familie völlig überraschend gekommen, erklärten die Beamten am Freitag. Sie habe sich am Donnerstag um 11.15 Uhr am Haus der verstorbenen Großmutter im Frankfurter Stadtteil Hausen getroffen, um Haushaltsarbeiten zu erledigen.

Der 39-jährige Sohn aus Oberursel (Hochtaunus) wartete auf seinen 67 Jahre alten Vater, der in Begleitung der 37 Jahre alten Stiefmutter und der 20-jährigen Stiefschwester aus Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) gekommen war.

Auf einmal habe der 39-Jährige im Badezimmer mit einer Axt auf Stiefmutter und -schwester eingeschlagen. Beide wurden am Kopf verletzt und konnten sich nur retten, indem sie die Tür zuhielten. Daraufhin sei der Mann mit der Axt und einem Messer auf seinen Vater losgegangen. Dieser erlitt schwere Kopfverletzungen.

Von Passanten festgehalten

Als die Frauen versuchten, den Sohn von weiteren Angriffen auf seinen Vater abzuhalten, versuchte der Sohn zu flüchten. Vor der Haustür wurde er von den Frauen und Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Der Sohn versuchte sich gegen die Festnahme zu wehren, wurde jedoch durch die Beamten unter Kontrolle gebracht. Sein Vater und die Frauen kamen mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Sie stehen nach Angaben eines Polizeisprechers zudem unter Schock. Der Sohn wird wegen des Angriffs dem Haftrichter vorgeführt. Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt.