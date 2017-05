Polizei am Tatort der Messerstecherei in Kassel am Stern.

Polizei am Tatort der Messerstecherei in Kassel am Stern. Bild © hessennews.tv

In der Kasseler City ist ein 38-Jähriger niedergestochen worden. Nach dem geflüchteten Täter fahndet die Polizei mit einem Großaufgebot.

In einem Hinterhof in der Kasseler Innenstadt gerieten am Samstag gegen 15.15 Uhr mehrere Männer in Streit. Einer wurde verletzt, außerdem sollen - so berichteten es Zeugen der Polizei - Schüsse gefallen sein. Als Beamte vor Ort eintrafen, fanden sie einen 38 Jahre alten Mann mit schwersten Verletzungen auf einem Gehweg.

Die lebensgefährlichen Verletzungen rühren nach ersten Ermittlungen von einem Angriff mit einem Messer her. Der Niedergestochene kam in ein Krankenhaus und wurde nach Angaben der "Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen" notoperiert. Demnach hatte ihm einer der Angreifer in den Hals gestochen.

Womöglich Schreckschusswaffe abgefeuert

Der oder die Täter waren vom Tatort geflüchtet. Die Polizei leitete umgehend eine umfangreiche Fahndung ein, durchsuchte nach Zeugenhinweisen ein Gebäude an der Unteren Königsstraße, fand aber keinen Verdächtigen. Zeugenaussagen zufolge flüchteten mehrere Männer vom Tatort, bestätigt ist das bislang nicht. Hinweise auf den Gebrauch einer scharfen Schusswaffe fand die Polizei nicht. Möglich ist, dass eine Schreckschusswaffe abgefeuert wurde.

Der Tatort wurde zwecks Spurensicherung und Fahndung weiträumig abgesperrt, was sich auch auf den Öffentlichen Nahverkehr auswirkte. Trams und Busse mussten eine gute Stunde lang einen Bogen um den Verkehrsknotenpunkt Am Stern machen.

