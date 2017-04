Die Spurensicherung am Tatort in Niddatal-Ilbenstadt

Die Spurensicherung am Tatort in Niddatal-Ilbenstadt Bild © Michael Seeboth (hr)

Mann in Niddatal mit Messerstichen getötet

Ein 40-jähriger Mann ist in Niddatal Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Der Mann wurde in seinem Haus mit Messerstichen getötet.

Die Polizei fand den Toten am Freitag hinter der Terrassentür in seinem Haus in Niddatal-Ilbenstadt (Wetterau). Nach vorläufigen Erkenntnissen soll der Mann mit zwei Messerstichen getötet worden sein.

Von dem oder den Tätern fehlt bisher jede Spur. Die Staatsanwaltschaft Gießen hat die Ermittlungen aufgenommen. Bereits vor einem Jahr waren Unbekannte in das stark gesicherte Haus des Mannes eingedrungen.

Das Opfer ist ein ehemaliger Bundeswehr-Soldat. Ob es zwischen dem damaligen Einbruch und dem Tötungsdelikt einen Zusammenhang gibt, ist noch unklar.

Sendung: hessenschau kompakt, 07.04.2017, 22.30 Uhr