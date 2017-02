In diesem Männerwohnheim ist ein Mann erschlagen worden.

In diesem Männerwohnheim ist ein Mann erschlagen worden. Bild © Michael Seeboth (hr)

Mann in Obdachlosenheim getötet

Festnahme in Frankfurt

In einem Obdachlosenheim in Frankfurt ist ein Mann getötet worden. Der mutmaßliche Täter stellte sich der Polizei.

Die beiden Bewohner eines Zimmers in einem Männerwohnheim für Wohnungslose nahe dem Frankfurter Hauptbahnhof waren am Mittwochabend in Streit geraten, wie die Polizei berichtete.

Dabei habe einer den anderen erschlagen. Als mögliche Tatwaffe stellte die Polizei eine Metallstange sicher. Bei dem Opfer handele es sich um einen 66-Jährigen. Der mutmaßliche Täter, ein 46-Jähriger, informierte die Polizei und wurde festgenommen.

Warum sich die beiden Männer stritten, war laut Polizei zunächst unklar.