Bei einem Feuer in einem Hotel-Apartment in Dietzenbach ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte fanden den leblosen 63-Jährigen in seinem in Flammen stehenden Zimmer.

Der Brand in dem kleinen Hotel in Dietzenbach (Offenbach) brach am späten Mittwochabend gegen 21.40 Uhr aus. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand ein Apartment komplett in Flammen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Beim Betreten fanden die Feuerwehrleute den 63 Jahre alten Bewohner vor, der leblos im Zimmer lag.

Nach Angaben des Notarztes erlitt er schwere Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung. Der Mann kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen. "Sein Zustand ist äußerst kritisch", sagte ein Polizeisprecher.

Kripo ermittelt Brandursache

Die restlichen vier Bewohner des zweistöckigen Hauses wurden nicht verletzt. Sie durften nach den knapp zweistündigen Löscharbeiten wieder in ihre Apartments. Die Brandursache ist bislang noch unklar, die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.