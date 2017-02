Mann schießt Polizisten in die Schulter

Vor Polizeiwache in Dietzenbach

In Dietzenbach hat ein 58 Jahre alter Mann einem Beamten vor der Polizeistation in die Schulter geschossen. Kurz davor war die Polizei zu einem Streit zwischen dem Mann und seiner ehemaligen Lebensgefährtin gerufen worden.

Drei Mal soll der 58 Jahre alte Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis in der Nacht zu Mittwoch gegen 23.55 Uhr auf einen 26 Jahre alten Polizisten geschossen haben. Mit einem Schuss habe der Mann den Beamten in die Schulter getroffen und ihn schwer verletzt, bestätigte ein Polizeisprecher hessenschau.de. Die Schüsse seien vor der Polizeiwache in Dietzenbach (Offenbach) gefallen.

Zuvor hatte es offenbar einen Streit zwischen dem 58-Jährigen und seiner ehemaligen Lebensgefährtin gegeben. Die Frau hatte der Polizei zufolge die Beamten um Hilfe in ihre Wohnung in Rödermark gerufen.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Totschlags

Dort erteilte die Polizei dem 58-Jährigen einen Platzverweis. Als der Mann ein weiteres Mal an der Wohnung auftauchte, forderten ihn die Beamten auf, mit zur Polizeistation nach Dietzenbach zu kommen.

Nach den Schüssen wollte der mutmaßliche Schütze zu Fuß fliehen, berichtete der Polizeisprecher. Er konnte aber überwältigt werden. Der 58-Jährige wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Totschlages.