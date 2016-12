Weil sich ein verliebtes Pärchen zu lange auf einem Zebrastreifen küsste, soll ein 26-Jähriger die beiden absichtlich überrollt und dabei die Frau getötet haben. Die Staatsanwaltschaft erhebt nun Anklage.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt erhob am Mittwoch Anklage gegen einen 26 Jahre alten Mann aus Frankfurt. Ihm wird vorgeworfen, bei einem Verkehrsunfall Anfang September an einem Kreisel in Kriftel (Main-Taunus) eine 41-jährige Frau aus Hofheim getötet und ihren 38 Jahre alten Lebensgefährten verletzt zu haben. Die Anklage lautet auf Totschlag, gefährliche Körperverletzung und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Durch Küsse provoziert

Wie die leitende Oberstaatsanwältin Nadja Niesen mitteilte, soll sich der Beschuldigte von einem Liebespaar provoziert gefühlt und die beiden absichtlich überfahren haben. Die beiden Verliebten hätten sich demnach auf einem Zebrastreifen geküsst und so den Verkehr behindert.

Aus Verärgerung darüber soll der Mann, der unter Alkoholeinfluss stand, mit seinem Wagen zunächst angefahren und erst kurz vor dem Pärchen gebremst haben. Als sich die beiden auch davon nicht irritieren ließen, soll der Angeklagte Gas gegeben haben.

Frau überlebt den Unfall nicht

Während der Mann daraufhin lediglich touchiert wurde und leichte Verletzungen erlitt, geriet die Frau unter das Fahrzeug, wurde dort eingeklemmt und überrollt. Sie verstarb letztlich durch Ersticken.