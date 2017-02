Polizisten haben in einer Offenbacher Wohnung die Leiche einer Frau entdeckt. Ausgerückt waren die Beamten, weil der Bruder der Toten blutend auf der Straße lag.

Ein Mann aus Offenbach steht im Verdacht, seine Schwester umgebracht zu haben. Der 49-Jährige sei unter Tatverdacht in Gewahrsam genommen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Was die Ermittler bisher wissen spricht dafür, dass der Verdächtige die 46-Jährige in einer Wohnung erschlug und dann aus etwa zehn Metern Höhe aus dem Fenster sprang. Der Mann liegt in einer Klinik. Lebensgefährlich seien seine Verletzungen nicht.

Schwere Kopfverletzungen

Die Polizei war am frühen Sonntagmorgen alarmiert worden, weil ein Mann blutend vor einem Haus auf der Straße lag. Die ankommenden Beamten bemerkten, dass das Fenster einer Wohnung in einer oberen Etage offen stand. In der Wohnung entdeckten sie eine Frau mit schweren Kopfverletzungen. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der 46-Jährigen feststellen. Eine Obduktion soll Gewissheit über die Todesursache bringen.

Dass der Bruder der Toten aus dem Fenster sprang, um sich das Leben zu nehmen, bezeichnete ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Anfrage als "Arbeitshypothese" der Ermittler. Was zu dem Familiendrama führte, ist nicht bekannt.