Mann stirbt bei Brand in Geisenheim

Feuer in Einfamilienhaus

Feuer in Einfamilienhaus Mann stirbt bei Brand in Geisenheim

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Geisenheim ist ein 97 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Nachbarn hatten die Feuerwehr alarmiert, die den Rentner nur noch tot aus dem Gebäude holen konnte.

Feuerwehr im Einsatz Bild © picture-alliance/dpa

Das Feuer war in der Nacht zum Montag in einem Einfamilienhaus in Geisenheim (Rheingau-Taunus) ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr entdeckte ein Nachbar den Brand, als die Flammen bereits aus den Fenstern schlugen.

Als die Feuerwehr gegen kurz nach 4 Uhr am Einsatzort eintraf, stand das Einfamilienhaus bereits voll in Flammen. Nach etwa 15 Minuten bargen die Einsatzkräfte den 97 Jahre alten Bewohner tot aus dem Gebäude. Er lag im Eingangsbereich des Hauses.

Nach rund drei Stunden war das Feuer gelöscht. Was genau den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Ermittler der Kriminalpolizei versuchen das nach Abschluss der Löscharbeiten herauszufinden. Das Gebäude wurde bei dem Feuer stark beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 100.000 Euro.