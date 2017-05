Ein Mann ist am späten Freitagabend in Frankfurt von einer U-Bahn überrollt worden und gestorben. Der 52-Jährige war aus unbekannten Gründen auf die Gleise getreten.

Man gehe von einem Unfall aus, sagte die Polizei am Samstagmorgen. Der 52-jährige Fußgänger sei am Freitagabend in der Station Johanna-Tesch-Platz im Frankfurter Stadtteil Riederwald aus ungeklärten Gründen auf die Gleise getreten, als sich eine U-Bahn der Linie 7 näherte. Der U-Bahnfahrer habe zwar eine Notbremsung eingeleitet, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Der Mann sei überrollt worden und noch vor Ort an seinen Verletzungen gestorben.

Von den Insassen der U-Bahn sei niemand verletzt worden. Der Unfall ereignete sich um 23.20 Uhr, die Strecke wurde für die U7 bis 1 Uhr morgens gesperrt.

