Unglück in Hainburg

Unglück in Hainburg Mann stürzt aus 25 Metern vom Baum - tot

Eine gemeinsame Baumfäll-Aktion hat ein schlimmes Ende gefunden. Ein 54 Jahre alter Frankfurter kam dabei ums Leben.

Bild © picture-alliance/dpa

Ein Mann ist bei der Gartenarbeit in Hainburg (Offenbach) aus 25 Metern Höhe von einem Baum gefallen. Der 54-Jährige zog sich tödliche Verletzungen zu, wie die Polizei am Montag berichtete. Das Unglück im Ortsteil Hainstadt habe sich bereits am Samstag ereignet.

Der Mann aus Frankfurt hatte den Baum bei Bekannten fällen wollen. Er kletterte den Stamm hoch, verlor dann den Halt und stürzte. Für den 54-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Zuvor hatte die Offenbach Post über den Unfall berichtet.