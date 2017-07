Mann sucht Hund in brennendem Haus

Feuer in Groß-Umstadt

Dass er seinen Hund retten wollte, ist einem 35-Jährigen in Groß-Umstadt fast zum Verhängnis geworden. Im Wohnhaus des Mannes war ein Feuer ausgebrochen.

Anwohner hatten den Brand in dem Haus an der Ortsdurchfahrt von Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg) am frühen Mittwochmorgen um kurz nach Mitternacht gemeldet. Während beim Eintreffen der Rettungskräfte die übrigen Bewohner das brennende Gebäude bereits verlassen hatte, suchte der 35-Jährige noch nach seinem Hund.

Feuerwehr kommt rechtzeitig

Die Feuerwehr konnte den Mann samt Hund schließlich gerade noch rechtzeitig aus den Flammen holen. Der Mann kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus, der Hund ist offenbar wohlauf. Das Haus ist nach dem Feuer vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf bis zu 140.000 Euro.

Sendung: hr-iNFO, 19.07.2017, 6:00 Uhr