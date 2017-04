Er habe seine Frau umgebracht – das berichtete ein Mann den Beamten in der Polizeistation in Heusenstamm. In der nahegelegenen Wohnung des Paares fanden Polizisten die Leiche.

Polizisten haben am Montagnachmittag in Heusenstamm (Offenbach) einen 55 Jahre alten Mann festgenommen. Er sei gegen 15 Uhr auf der Polizeistation erschienen und habe berichtet, dass er seine 52 Jahre alte Frau getötet habe.

Von der Polizeistation zum Tatort hatten es die Beamten nicht weit: In der gleichen Straße liegt die Wohnung des Paares. Dort fanden die Polizisten den Leichnam der Frau. Angaben darüber, wie sie getötet wurde und welches Motiv der Mann hatte, machten die Ermittler zunächst nicht. Einzelheiten seien nicht bekannt.