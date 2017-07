Die Polizei hat die Hintergründe des tödlichen Familiendramas vom Wochenende in Marburg geklärt. Ein Mann erschoss seine Tochter, verletzte seine Ex-Frau lebensgefährlich und tötete sich selbst.

Die Polizei hat den Tatort in Marburg weiträumig abgesperrt. Bild © Privat

Der von seiner Familie getrennt lebende 52 Jahre alte Mann suchte am Samstagnachmittag seine gleichaltrige Ex-Frau in deren Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Marburger Südviertel auf. Wie die Polizei laut einer Mitteilung vom Montag ermittelte, gerieten die beiden in einen heftigen Streit miteinander.

Als die 27-jährige Tochter der beiden heimkam, hörte sie den Streit ihrer Eltern bereits vom Hausflur aus. Sie alarmierte die Polizei und ging dann zur Wohnung ihrer Mutter. Der Vater öffnete die Tür und erschoss sie sofort mit einem Revolver. Danach schoss er auf seine Ex-Frau und verletzte sie so schwer, dass sie weiterhin in Lebensgefahr schwebt. Schließlich tötete der Mann sich selbst.

Woher er die Tatwaffe bezog, will die Polizei noch ermitteln. Der 52-Jährige wohnte zuletzt in Nordrhein-Westfalen. Nach einer Gerichtsverfügung durfte er sich seiner Familie nicht nähern.

Sendung: hr-iNFO, 03.07.2017, 10.00 Uhr