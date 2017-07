Die Polizei hat die Hintergründe des tödlichen Familiendramas in Marburg geklärt. Ein Mann erschoss seine Tochter, verletzte seine von ihm getrennt lebende Frau lebensgefährlich und tötete sich selbst.

Nach dem Fund zweier Leichen und einer Schwerstverletzten in Marburg am Samstag deutet alles auf eine Familientragödie hin. "Aufgrund der Tatortarbeit am Wochenende gehen die Ermittlungsbehörden momentan von einem Tötungsdelikt im familiären Umfeld aus", hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag. Es liefen aber noch weitere Untersuchungen.

Frau weiterhin in Lebensgefahr

Den Ermittlern zufolge betrat der 52-jährige Mann, der getrennt von seiner Familie in Nordrhein-Westfalen wohnte, am Samstagnachmittag das Mehrfamilienhaus im Marburger Südviertel. Dort kam es in der Wohnung zu einem heftigen Streit mit seiner gleichaltrigen Frau. Die 27-jährige Tochter, die bei der Mutter lebte, hörte beim Betreten des Hauses den Streit, alarmierte die Polizei und ging zur Wohnung. Der Vater öffnete die Tür und erschoss seine Tochter. Dann schoss er auf seine Frau, verletzte sie lebensgefährlich und tötete sich selbst.

Den Ermittlungen zufolge wurden mindestens fünf Schüsse abgegeben, davon zwei auf die Tochter, die sofort tot war. Genauere Erkenntnisse sollen die Obduktionen bringen, die beantragt wurden und im Lauf der Woche stattfinden sollten, wie Staatsanwalt Oliver Rust sagte. Die 52 Jahre alte Frau erlitt durch die Schüsse schwerwiegende Kopfverletzungen und befand sich am Montag weiter in Lebensgefahr.

Mann durfte sich der Familie nicht nähern

Für den Mann bestand ein gerichtlich verfügtes Annäherungsverbot an seine Familie. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft soll es in der Vergangenheit zu Drohungen gegenüber seiner Frau und seiner Tochter gekommen sein. Bei der Tatwaffe handelt es sich um einen Revolver, dessen Herkunft noch geklärt werden muss.

Disclaimer: In einer früheren Version des Artikels stand, dass der Mann auf seine Ex-Frau geschossen habe. Dies folgte ersten Angaben der Ermittler. Die Staatsanwaltschaft konnte auf Nachfrage jedoch keine gesicherte Auskunft dazu geben, ob der Mann und die Frau geschieden waren. Gesichert sei nur, dass sie getrennt voneinander lebten.