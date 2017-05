An der S-Bahnstation in Eschborn ist ein 34-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann hatte mit einem Freund die Gleise überquert und die nahende S-Bahn übersehen.

Der 34 Jahre alte Mann war nach ersten Ermittlungen der Bundespolizei gegen 2 Uhr am Samstagmorgen an der S-Bahnstation "Eschborn-Süd" (Main-Taunus) in die Gleise gesprungen. Offenbar wollte er mit seinem 27-jährigen Begleiter den Weg zum gegenüberliegenden Bahnsteig in Richtung Frankfurt abkürzen.

Beim Überqueren der Gleise übersahen die beiden Männer die herannahende S-Bahn. Während der 27-Jährige das Gleisbett bereits verlassen hatte und in Sicherheit war, befand sich der 34-Jährige noch auf den Gleisen.

Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung konnte der Lokführer nicht mehr verhindern, dass der Mann von der S-Bahn erfasst und tödlich verletzt wurde.

Wegen der Bergungsaktion und der anschließenden Ermittlungen war der Bereich für den Zugverkehr rund vier Stunden gesperrt.

