Ein 54 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Mittwoch bei Marburg mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und gestorben. Der Baum stürzte um - ein weiterer Autofahrer fuhr dagegen.

Der Fahrer sei in der Nacht zu Mittwoch mit seinem Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache von der Bundesstraße 3 abgekommen und frontal gegen den Baum gekracht, teilte die Polizei mit. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben. Einsatzkräfte hätten den Mann, der in dem Auto eingeklemmt wurde, nur mit schwerem Gerät bergen können.

Durch den Aufprall stürzte der Baum um. Das sah das ein weiterer Autofahrer zu spät und fuhr mit seinem Fahrzeug kurz nach dem Unfall in den quer auf der Straße liegenden Stamm. Dabei entstand laut Polizei aber nur Sachschaden, der Mann sei unverletzt geblieben.

