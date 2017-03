Der Hessische Landtag in Wiesbaden wird in den kommenden Jahren zur Großbaustelle. Ein Pilz hat schwere Schäden in Wänden und Dachstuhl in einem Teil des Stadtschlosses angerichtet. Die Sanierung kostet einen zweistelligen Millionenbetrag.

Die Ursache für die jetzt notwendige Sanierung des Wiesbadener Landtags reicht bis in den Zweiten Weltkrieg zurück. Ein Bombeneinschlag hatte damals den Ostflügel des Stadtschlosses, in dem seit 1946 das Landesparlament beheimatet ist, stark beschädigt.

Infolge einer nicht fachgerecht durchgeführten Reparatur bildete sich im Laufe der Zeit durch Eindringen von Feuchtigkeit der holzzerstörende Pilz "Hausschwamm", wie es am Freitag in einer Mitteilung hieß. Die Folge sind schwere Schäden in der Dach- und Deckenkonstruktion. Auch der Brandschutz muss erneuert werden.

Abgeordnete ziehen in Container

"Das Land hat für seine Liegenschaften die gleiche Verantwortung wie jeder Hausbesitzer. Dies gilt vor allem für ein so bauhistorisch wertvolles Gebäude", erklärte Landtagspräsident Norbert Kartmann (CDU), "die starken Beschädigungen durch Schwamm und der Brandschutz nehmen uns in die Pflicht."

Ab Sommer ist ein Umzug betroffener Abgeordneter und Mitarbeiter der Verwaltung in Container geplant. Anfang 2018 beginne die Baustelleneinrichtung für die Dacharbeiten am Schlossplatz, meinte Kartmann. Bis Ende 2020 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. Von den veranschlagten 18,1 Millionen Euro sind knapp sieben Millionen für den Brandschutz und der restliche Teil für die Sanierung vorgesehen.

Auswirkungen für Anlieger

"Aufgrund des Umfangs der Baumaßnahme werden sich die Arbeiten natürlich auch außerhalb des Landtags bemerkbar machen", sagte Kartmann. Die Auswirkungen für die Anlieger sollen sich aber so gering wie möglich halten. So werde auch das Baugerüst mit einer Verkleidung verhüllt, um die Optik des Schlossplatzes nicht zu beeinträchtigen.

Sendung: hr-fernsehen, 24.03.2017, 19.30 Uhr