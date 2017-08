Meisterschaft in Fulda

Der Grill-Meister des Jahres heißt Martin Schulz. Der Namensvetter des SPD-Kanzlerkandidaten gewann mit seinem Team die Deutschen Meisterschaften in Fulda.

Der 38-jährige Martin Schulz aus Berg bei Neumarkt (Bayern) hat mit seinem Team "Grill-Doch-Mal" am Sonntag bei den Deutschen Meisterschaften auf dem Fuldaer Messegelände den Titel geholt. Schulz setzte sich nach einem zweiten Platz im Vorjahr diesmal in der Profiklasse gegen die Grillkonkurrenz durch.

Schulz servierte unter anderem eine Kreation namens "Bayerischer Grillbauch trifft Asia Burger". Das Brötchen wurde - getreu der Devise das "Auge isst mit" - mit Rote-Beete-Saft gefärbt. "Unsere Teller sollen auch bunt aussehen. Vom Grillen wird ja eh alles braun", erklärte der Oberpfälzer.

Fisch, Fleisch und Veggie

Die Profis mussten sechs Gänge zubereiten: Fisch (Wolfsbarsch), etwas Vegetarisches und Schweinebauch mit Beilage; dann einen Improvisationsgang aus einem Warenkorb mit zuvor unbekanntem Inhalt, Rindfleisch (American Flap Steak) sowie ein Dessert.

Den zweiten Platz in der Profiklasse belegte Vorjahres-Meister Michael Hoffmann aus Rösrath (Nordrhein-Westfalen) mit seinem Team "Gut Glut" vor der Mannschaft von "I Bruciatori" aus München. Bei den Amateuren, die nur vier Gänge zubereiten mussten, gewann "S.W.A.T - BBQ" aus Stuttgart.

Riesige Jury und 20.000 Besucher

Bewertet wurden die Kreationen von einer rund 130-köpfigen Jury. Am Ende wurden insgesamt 11.300 Euro an die besten Teams verteilt. An zwei Tagen kamen nach Veranstalter-Angaben 20.000 Besucher zur Meisterschaft nach Fulda.