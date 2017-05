Ein Mitarbeiter eines Pizza-Lieferdienstes ist in Marburg niedergeschossen worden. Der 24-Jährige wurde schwer verletzt. Der maskierte Schütze und ein ebenfalls maskierter Komplize konnten fliehen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, kamen die beiden maskierten Männer Sonntagfrüh um 1.20 Uhr in die Pizzeria in der Afföllerstraße. Der 24 Jahre alte Mitarbeiter sah sie und ging auf sie zu. In dem Moment feuerte einer der beiden mit einer Pistole zwei Mal auf den Mann. Einer der Schüsse traf im Bauchbereich.

Anschließend rannten die beiden Männer davon. Beute hatten sie nicht gemacht. Der Verletzte wurde in die Marburger Uni-Klinik gebracht und operiert. Er schwebt nicht mehr in Lebensgefahr und sollte am Montag vernommen werden.

Mit Tüchern maskiert

Die beiden Männer hatten ihre Gesichter mit schwarzen Tüchern verdeckt. Derjenige, der nicht schoss, hatte einen Elektroschocker in der Hand, der aber nicht zum Einsatz kam. Neben dem Opfer waren zur Tatzeit auch noch zwei weitere Menschen in der Pizzeria.

Ein mögliches Motive könne ein Raubüberfall sein, sagte Staatsanwalt Oliver Rust. Weitere Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler von Vernehmungen des Opfers und von zwei Zeugen. Die Fahndung nach den Tätern blieb zunächst erfolglos.

Sendung: maintower, 22.05.2017, 18.00 Uhr