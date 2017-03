zum Artikel Kinder in Neuhof ausgeraubt : Razzia und Festnahmen nach Rocker-Überfall auf Jugendclub

Neuhof: Fünf Rocker raubten Kinder in einem Jugendclub in Neuhof aus: Nun nahm die Polizei die mutmaßlichen Täter fest. Eigentlich hatten sie an dem Abend andere Opfer gesucht.