Im Anschluss an den Fastnachtsumzug in Hattersheim haben sich rund 30 Narren eine Massenschlägerei geliefert. Auch Rettungskräfte und Polizisten wurden angegriffen. Ein Beamter wurde schwer verletzt.

Nachdem am Samstagnachmittag rund 20.000 Narren den Fastnachtsumzug in Hattersheim (Main-Taunus) friedlich gefeiert hatten, kam es am Abend in der Innenstadt zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Gegen 19.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil vor einem Supermarkt mehrere Menschen aus noch unbekannten Gründen eine Schlägerei angefangen hatten.

Als die ersten Beamten dort eintrafen, mussten sie Verstärkung herbeirufen, weil auch sie und Sanitäter angegriffen und zum Teil mit Glasflaschen beworfen wurden. Die Polizei sprach am Sonntag von bis zu 30 Randalierern.

Polizei setzte Pfefferspray und Schlagstöcke ein

Die Beamten konnten die Situation nach einiger Zeit mit Pfefferspray, Schlagstöcken und einem Einsatzhund unter Kontrolle bringen. Dabei kam es zu Rangeleien, bei denen ein Polizist schwer, ein weiterer leicht verletzt wurde. Auf Seiten der Angreifer gab es nach Angaben einer Polizeisprecherin drei Verletzte.

Erst mit verstärkten Kräften gelang es den Beamten, zwei Haupttäter festzunehmen. Gegen die beiden 26 und 35 Jahre alten Männer sowie weitere Beteiligte wird unter anderem wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt.