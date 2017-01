Das Rätsel um eine zugemauerte Eingangstür an einem Haus in Mainhausen beschäftigt weiter die Polizei. Der Hausbesitzer musste sich mit einer Axt Zutritt verschaffen.

"Wir haben immer noch keine Ahnung, wer das gemacht hat", sagte Polizeisprecher Ingbert Zacharias am Mittwoch. Aber dass man die Täter früher oder später kriegen werde, daran glaubt die Polizei fest. "Das ist die klassische Story, die irgendwann mal jemand am Tresen auspackt. Und dann landet sie ganz schnell bei uns."

Mauer blockiert Zugang zum Haus

Zunächst war die Polizei am Dienstag davon ausgegangen, dass der Bewohner des Hauses von "Scherzbolden" in seinem Haus in Mainhausen-Zellhausen (Offenbach) eingemauert worden war. Tatsächlich war es nach neueren Erkenntnissen aber genau anders herum: Der Bewohner fand die Mini-Mauer in seinem Hauseingang, als er am frühem Morgen von seiner Nachtschicht nach Hause kam.

Der Mörtel des "mannshohen Bauwerks" sei bereits gut angetrocknet gewesen, berichtete die Polizei. Um sich Zutritt zu seinem Haus zu verschaffen, habe der Mann eine Axt gegriffen und die weißen Steine kaputt geschlagen, bis der Eingang zu seinem Haus frei war.

Kein Scherz, sondern Straftat

Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Täter am Werk waren. Bemerkt hat niemand etwas. Gut möglich, findet die Polizei, denn so etwas könne man "ruck-zuck mit ein paar geübten Handgriffen in wenigen Minuten" erledigen. Warum die unbekannten Täter in der Nacht mauerten, ist unklar. "Schabernack oder Streit, wir wissen es nicht," sagte der Polizeisprecher.

Auch wenn die Geschichte zunächst vielleicht lustig klinge sei sie es nicht, so die Polizei. Denn immerhin sei an Tür, Rahmen und Klingelanlage ein Schaden von rund 500 Euro entstanden. "Das ist eine Straftat und kein Scherz."