Feuerwehreinsatz am Freitagabend in Niederwalluf im Rheingau-Taunus-Kreis Bild © Wiesbaden112.de

Mehrere Brände in Hessen - Weihnachtsbaum in Flammen

Bei Bränden in Niederwalluf, Groß-Bieberau und Bad Hersfeld sind am Freitagabend mindestens drei Menschen leicht verletzt worden. Einmal ging ein Weihnachtsbaum in Flammen auf.

Auslöser für das Feuer in einem Haus in Niederwalluf (Rheingau-Taunus) war ein Fehler beim Austauschen der Gasflasche eines Heizgerätes, wie die Polizei mitteilte. Anwohner versuchten am Freitag kurz nach 18 Uhr noch vergeblich, das Feuer selbst zu löschen. Dies gelang aber erst der Feuerwehr. Ein Mensch wurde durch Rauchgase leicht verletzt, wie die Polizei erklärte. Den Sachschaden schätzten die Beamten auf 50.000 bis 100.000 Euro.

Schuppen in Groß-Bieberau in Flammen

Feuerwehrleute löschen einen Brand in Groß-Bieberau Bild © Einsatzreport Südhessen

In Groß-Bieberau (Darmstadt-Dieburg) war am Freitagabend ein Lagerschuppen in Flammen aufgegangen. Zwar habe der Brand des Schuppens rasch gelöscht werden können, erklärte die Polizei. Allerdings hätten die Flammen zuvor bereits auf das Dach des Nachbarhauses übergegriffen. Experten des THW untersuchten in der Nacht zum Samstag, ob das Haus überhaupt noch bewohnbar ist.

Die beiden Bewohner wurden von Verwandten aufgenommen. Den Schaden am Wohnhaus schätzt die Polizei auf 200.000 Euro, den am Schuppen auf 10.000 Euro. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Während der Löscharbeiten war die Bundesstraße 38 im Ort gesperrt. Bürgermeister Edgar Buchwald verschaffte sich am Brandort selbst einen Überblick.

Weihnachtsbaum brennt in Bad Hersfeld

Einsatz am Freitagabend mit Atmschutz in Bad Hersfeld-Johannesberg Bild © osthessennews.tv

Bei einem weiteren Brand war am späten Freitagabend in Bad Hersfeld-Johannesberg in einer Wohnung ein Weihnachtsbaum in Flammen aufgegangen, wie die Polizei erklärte. Nach ersten Erkenntnissen habe die 66 Jahre alte Wohnungsinhaberin den Baum noch einmal mit echten Kerzen bestückt und angezündet, wie ein Sprecher sagte. Vermutlich aus Unachtsamkeit sei der Baum dann in Brand geraten.

Während sich die Frau noch aus der Wohnung retten konnte, schaffte es ihr pflegebedürftiger, 70 Jahre alter Mann nicht mehr ins Freie. Er wurde in seinem Pflegebett von Rettungskräften sowie der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Beide kamen mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro.