Feuerwehrleute im Einsatz in der Limburger Innenstadt Bild © Lisa Will/hr

Mehrere Verletzte bei Feuer in Limburger Innenstadt

Fünf Menschen sind am frühen Morgen bei einem Brand in der Limburger Innenstadt verletzt worden, einer von ihnen schwer. 24 Bewohner mussten das Gebäude verlassen.

In Folge eines Kellerbrandes ist ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Limburger Innenstadt mit 24 Bewohnern geräumt worden. Es habe fünf Verletzte geben, berichtete die Feuerwehr: Vier Menschen hätten leichtere, ein Mensch eine schwerer Rauchgasvergiftung erlitten. Sie alle kamen ins Krankenhaus.

Gegen 3.40 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. Der Brand war nach Angaben eines Sprechers in einer knappen Stunde gelöscht. Das Feuer war vermutlich in einem Raum im Keller ausgebrochen, in dem Müll gelagert wird.

Der starke Rauch zog durch das gesamte Gebäude, das in unmittelbarer Nähe der Fußgängerzone liegt, und machte es vorerst unbewohnbar. Wie es genau zu dem Feuer kam und wie hoch der Sachschaden ist, muss noch ermittelt werden.