Drei Menschen sind bei einem Unfall auf der A5 bei Alsfeld schwer verletzt worden. Die drei Verunglückten hatten sich gerade noch selbst aus dem brennenden Wagen befreien können,

Bild © picture-alliance/dpa

Das Auto war am Sonntag gegen 15 Uhr auf der A5 in Richtung Süden unterwegs, als es zwischen Alsfeld-West und Homberg/Ohm (Vogelsberg) aus bisher unbekannter Ursache von der Straße abkam. Der Wagen überschlug sich und fing Feuer, wie die Polizei berichtete. Die drei Insassen konnten sich aus dem brennenden Wagen noch selbst befreien. Der 52-jährige Mann, sowie die 58-jährige und die 49-jährige Frau kamen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Unter anderem waren zwei Helikopter im Einsatz.

Derzeit ist die A5 zwischen Alsfeld-West und Homberg/Ohm in Richtung Süden voll gesperrt, der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf bis zu zehn Kilometer. Auch die Gegenfahrbahn war nach Angaben der Polizei vorübergehend für die Landung der Rettungshubschrauber voll gesperrt worden.

In einer früheren Version dieser Meldung hieß es, die Feuerwehr habe die Verletzten aus dem Auto gerettet. Diese Information stammte von der Polizei. Inzwischen hat sich ein Ersthelfer bei hessenschau.de gemeldet, der sagt, dass sich die Verunglückten selbst gerettet hätten. Dieser Version widerspricht die Polizei.



Sendung: hr-iNFO, 16. April 2017, 17.00 Uhr