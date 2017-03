Auf einem Privatgrundstück in Fritzlar sind Teile eines Skeletts aufgetaucht. Die Besitzer entdeckten die Knochen beim Ausheben von Erde. Die Kriminalpolizei ermittelt.

In rund einem Meter Tiefe sind auf einem landwirtschaftlichen Grundstück im Fritzlarer Stadtteil Lohne (Schwalm-Eder) menschliche Überreste gefunden worden. Wie Staatsanwaltschaft Kassel und die Polizeidirektion Schwalm-Eder am Dienstag in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten, tauchten die Knochen bei Grabearbeiten am Samstagabend auf. Die Besitzer hätten dort Boden ausgehoben, sagte ein Polizeisprecher.

Neben menschlichen Knochen seien dabei auch die Überreste von Tieren gefunden worden. Die Gebeine hätten vermutlich schon seit mehreren Jahrzehnten im Erdreich gelegen. Sie sollen in der Gießener Gerichtsmedizin näher untersucht werden.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen zur Identität und zur Todesursache aufgenommen. Die Beamten hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Sendung: hr-fernsehen, hallo hessen, 14.3.2017, 16 Uhr