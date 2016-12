Menschliche Knochen in der Wetterau entdeckt

In Mittelhessen sind bei einer Treibjagd menschliche Knochen gefunden worden. Bisher gibt der Fund nur Rätsel auf. Ermittler versuchen, die Identität des Toten zu klären.

Bild © picture-alliance/dpa

Die Skelett-Teile seien am Mittwoch bei einer Treibjagd in der Nähe von Ranstadt (Wetterau) entdeckt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Jäger hätten die Knochen nahe der Kreisstraße 196 zwischen Ranstadt-Dauernheim und Geiß-Nidda gefunden.

Dass es sich um menschliche Knochen handelt, habe sich inzwischen bestätigt. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung steht aber noch aus. Sie soll helfen, die Identität des Toten zu klären. Die Umgebung sei am Donnerstag erneut abgesucht worden, so die Polizei.

Bislang tappen die Ermittler im Dunkeln. Hintergründe und Umstände des Todesfalles sind noch vollkommen unklar. Hinweise auf eine Straftat lägen bislang nicht vor.