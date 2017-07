Messerattacke an Straßenbahn-Haltestelle in Frankfurt

Eine Gruppe unbekannter Männer hat in Frankfurt einen 27-Jährigen angegriffen und mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt. Das Opfer war gerade aus einer Straßenbahn gestiegen, als es attackiert wurde.

Der Angriff ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 1.20 Uhr im Frankfurter Stadtteil Preungesheim. Der 27-jährige Mann war mit der Straßenbahn der Linie 18 aus der Innenstadt zur Endhaltestelle Gravensteiner Platz gefahren.

Als er ausstieg, lauerten ihm offenbar fünf bis acht Männer auf. Die Gruppe ging sofort auf den Mann los. Der tätliche Angriff eskalierte, als einer der Angreifer ein Messer zückte und auf das Opfer einstach.

Lebensgefährliche Verletzungen durch Messerstiche

Der Mann erlitt Stichverletzungen am Oberarm, an der Brust und am Rücken und wurde dadurch lebensgefährlich verletzt. Nach Polizeiangaben liegt er nach einer Notoperation auf der Intensivstation.

Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Die Angreifer, unter ihnen der Messerstecher, konnten unerkannt flüchten. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.

Bei dem Haupttäter soll es sich um einen 20 bis 25 Jahre alten Mann handeln, der etwa 1,70 Meter groß ist. Er soll kurze, dunkle Haare haben und einen Vollbart tragen. Er hatte eine Umhängetasche mit Trageriemen bei sich, der quer über die Brust lief.