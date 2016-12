Ermittler sichern Spuren am Tatort in Babenhausen.

Die Messerattacke auf drei Frauen in Babenhausen war nach ersten Ermittlungen eine Beziehungstat. Der mutmaßliche Täter soll seine Ehefrau und zwei Schwägerinnen attackiert haben.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt berichtete am Montag von einem familiären Hintergrund der Bluttat: "Nach den ersten Ermittlungen scheint die Trennung des Ehepaares eine Rolle gespielt zu haben", sagte Staatsanwalt Robert Hartmann.

Spurensicherung nach den Messerangriffen auf drei Frauen in Babenhausen Bild © Michael Seeboth (hr)

Ein noch am Sonntagabend verhafteter 54-Jähriger soll die drei Frauen im Alter von 46, 48 und 50 Jahren niedergestochen haben. Bei den Frauen handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um die Ehefrau des mutmaßlichen Täters sowie Schwägerinnen des 54-Jährigen.

Ehefrau nicht mehr in Lebensgefahr

Die Ehefrau hatte zwischenzeitlich in Lebensgefahr geschwebt. Mittlerweile sei ihr Zustand stabil, sagte Staatsanwalt Hartmann. Der 54-Jährige sollte am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Rettungskräfte hatten die Frauen am Sonntag nach Notrufen in Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) gefunden. Sie waren offenbar nach den Attacken in einem Wohnhaus vor ihrem Täter geflüchtet. Der 54-Jährige wurde in der Nähe zum Tatort widerstandslos festgenommen. Ein Großaufgebot von rund 20 Streifen aus Hessen und Bayern hatte nach ihm gefahndet.