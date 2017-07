Ein 1,5 Tonnen schwerer Haken ist am Freitag auf einen Mann aus dem Kreis Limburg-Weilburg gefallen. Obwohl seine Kollegen schnell reagierten, starb er wenig später.

Ein 33-Jähriger aus dem Kreis Limburg-Weilburg wurde am Freitagmorgen bei Kranarbeiten von einem herabfallenden Haken getroffen und tödlich verletzt. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 9.50 Uhr in einem Betrieb in Westerburg (Rheinland-Pfalz).

Offenbar wollte der Mann den rund 1.500 Kilogramm schweren Haken an einer Stahlblechrolle anbringen, um sie mit einem Kran anheben zu können. Aus unbekannten Gründen fiel der Haken herunter und begrub den Mann unter sich. Kollegen hoben den Haken sofort mit einem Gabelstapler an, um den Schwerverletzten zu retten.

Mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Ein Hubschrauber brachte den 33-Jährigen mit Verletzungen am Schädel, Hirn, Brustkorb und Bauch ins Krankenhaus. Dort starb er, teilte die Polizei am späten Nachmittag mit.

Die Polizei ermittelt noch, weshalb der Haken auf den Mann herunterfiel.