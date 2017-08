Abgehängte Gedenktafeln auf dem Friedhof in Simmersbach.

Abgehängte Gedenktafeln auf dem Friedhof in Simmersbach. Bild © Polizeipräsidium Mittelhessen

Zwei Fälle in Eschenburg

Metalldiebe haben auf ihren Beutezügen auch Friedhöfe heimgesucht: In Eschenburg entwendeten Unbekannte zwölf Gedenktafeln für gefallene Soldaten.

In der Nacht zum Donnerstag schlugen die Diebe erneut zu: Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage wurden von einem Friedhof in der Gemeinde Eschenburg (Lahn-Dill) Gedenktafeln gestohlen, wie die Polizei am Freitag berichtete.

Diesmal machten sich die Täter im Ortsteil Eibelshausen zu schaffen. Insgesamt neun Gedenktafeln wurden von der Wand der Friedhofshalle abmontiert. Der Diebstahl fiel Mitarbeitern am Morgen auf. Die Tafeln waren zwischen 0,50 und 1,60 Meter hoch.

Erinnerung an gefallene Soldaten

Bereits in der Vorwoche waren auf dem Friedhof im Ortsteil Simmersbach drei ähnliche Gedenktafeln entwendet worden. Die insgesamt zwölf Tafeln aus Bronze, die an gefallene Soldaten aus den beiden Weltkriegen erinnerten, hatten einen materiellen Gesamtwert von 15.000 Euro.

Ob es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt, ist noch unklar. Die Polizei ermittlt und hofft auf Hinweise von Zeugen.