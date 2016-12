Ausgebrannt: Der Trainingssimulator in der Condor-Zentrale in Gateway Gardens.

Im Condor-Firmengebäude am Frankfurter Flughafen ist ein Trainingssimulator in Brand geraten. Die Rauchwolke war weithin sichtbar. Der Schaden geht in die Millionen.

Das Feuer am Condor-Firmensitz in der De-Saint-Exupéry-Straße am Frankfurter Flughafen war am Donnerstagmittag ausgebrochen. Rund 200 Menschen mussten das Gebäude verlassen, wie ein Sprecher der Frankfurter Feuerwehr sagte. Ein Mensch sei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht worden. Einige Personen ließen sich dem Unternehmen zufolge auf eigenen Wunsch vorsorglich in der Klinik untersuchen.

Laut einem Condor-Sprecher war ein Trainingssimulator für Flugbegleiter in Brand geraten. Es habe sich nicht um einen Flugsimulator für Trainingsflüge von Piloten gehandelt. Vielmehr würden an dem Gerät Evakuierungsmaßnahmen geübt.

Vermutlich technischer Defekt als Ursache

Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brand löschen. Nachdem das Gebäude gut durchlüftet wurde, durften die Angestellten wieder an ihre Arbeitsplätze. Als Brandursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt.

Rauchwolke über dem Condor-Gebäude am Flughafen Bild © hessenschau.de

Die genaue Schadenshöhe ist unklar. Ein Feuerwehrsprecher gab sie mit 3,5 Millionen Euro an. Die Polizei sprach von "mehreren Millionen" Euro. Der Condor-Sprecher sagte, er könne derzeit keine konkrete Summe nennen.

Beunruhigung in den sozialen Medien

Wie ein Feuerwehr-Sprecher erklärte, war das Feuer im Erdgeschoss des Condor-Gebäudes ausgebrochen. Weil der Rauch auch in darüberliegende Räume zog, wurde das Gebäude geräumt. Die Rauchwolke war weithin sichtbar. Passanten und Autofahrer fragten über Twitter nach der Ursache für den schwarzen Rauch.

Der Flugverkehr war nach Angaben der Deutschen Flugsicherung und des Flughafenbetreibers Fraport nicht beeinträchtigt. Auch im etwas entfernten Terminal seien keine besonderen Maßnahmen notwendig gewesen, sagte ein Fraport-Sprecher. Lediglich eine "leichte Geruchsbelästigung" sei zu spüren gewesen.

Hinter der Scheibe ist der Flugsimulator zu sehen. Bild © Michael Seeboth (hr)

Der Condor-Sitz befindet sich auf dem Gelände Gateway Gardens und ist vom Flughafen durch die A3 getrennt. In dem von Condor 2012 bezogenen Neubau befindet sich auch die Leitzentrale für den Condor-Flugbetrieb. Für diese Funktionen gebe es entsprechend vorgehaltene Back-Up-Systeme in nahe gelegenen Gebäuden, auf die schnell zurückgegriffen werden könne, teilte das Unternehmen mit.