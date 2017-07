Marder richten Millionen-Schaden in Bad Nauheim an

In jahrelanger Kleinarbeit haben Marder das Dach einer Bad Nauheimer Schule zerlegt. Die unerwünschten Untermieter hinterlassen dem Landkreis enorme Kosten. Der bohrt jetzt dicke Bretter, um eine Wiederholung zu verhindern.

"Mit ihren schönen Parks und Wäldern, dem Reichtum künstlerischen und gesellschaftlichen Lebens ist Bad Nauheim eine Stadt von hoher Lebensqualität." So preist die Kommune auf ihren Internetseiten ihre Vorzüge an. Die hohe Lebensqualität in der Wetterau wussten wohl auch einige Marder zu schätzen, die sich jahrelang im Dach der Ernst-Ludwig-Schule häuslich eingerichtet hatten.

Vergrämungsversuche ohne Erfolg

Schuldezernent Jan Weckler (links) lässt sich von Hausmeister Daniel Zaremba die Schäden zeigen. Bild © Wetteraukreis

Schon lange hatte der Hausmeister der Schule die ungebetenen Gäste auf dem Kieker, wie der Wetteraukreis am Donnerstag mitteilte. Doch alle Sanierungs- und Vergrämungsmaßnahmen halfen nicht, die schlanken Räuber loszuwerden.

Wie hoch der Grad der Zerstörung war, brachte jetzt eine genaue Inspektion des Daches ans Licht. Dem Landkreis zufolge ist die Isolierung durchlöchert, sind Folien angefressen, überall liegt Kot herum. Es stinke erbärmlich, durch das poröse Dach dringe Wasser ein. Nach Ansicht des Kreises muss eine ganze Marderfamilie in dem Dach gewohnt haben.

Unterkonstruktion wird ausgetauscht

Die Beseitigung der Schäden wird nicht billig. "Wir gehen von Kosten in Höhe von fast einer Million Euro für die Dachsanierung aus", sagte Schuldezernent Jan Weckler. "Die Planer haben uns aber versichert, dass das Marderproblem nur auf diese Weise dauerhaft zu lösen ist."

Den Angaben zufolge müssen Wärmedämmung, Dampfsperre, Unterdecke und Unterkonstruktion erneuert werden. Mithilfe von dicken Brettern soll das Eindringen der Marder in das Dach künftig verhindert werden.

Experte: "Die klettern wie die Affen"

Marder in Hausdächern sind kein seltenes Phänomen. Was sie dort am meisten lockt, sind bequeme Nistplätze, wie der Landesvorsitzende des Naturschutzbundes NABU, Gerhard Eppler, zu berichten weiß. Beim Nestbau vergreifen sich die Raubtiere gerne am Dämmmaterial. Des Problems Herr zu werden ist laut Eppler gar nicht so einfach.

"Die Marder finden immer ein Schlupfloch", sagte der Experte hessenschau.de. Sie könnten sogar am Putz gerade Wände hochlaufen oder über nahe Bäume auf das Dach gelangen. "Die klettern wie die Affen." Hausbesitzern bleibt in der Regel nur, die Einstiegswege zu verschließen, doch die seien gar nicht so leicht zu finden. Im Bedarfsfall solle man sich an den örtlichen Jagdberechtigten wenden, rät Eppler.

Kündigung ist unterwegs

In Bad Nauheim versucht man, den Vierbeinern mit behördlichem Druck beizukommen. "Wir haben jedenfalls der Marderfamilie gekündigt", sagte Weckler. "Sie muss sich künftig eine neue Behausung suchen."