Eine verstopfte Rettungsgasse hat gerade wieder auf der A3 für Empörung unter den Einsatzkräften gesorgt. Jetzt schaltet sich auch Hessens Sozialminister Grüttner ein: mit einem Vorwurf und einem Vorschlag.

Hessens Sozial- und Gesundheitsminister Stefan Grüttner (CDU) hat das Fehlverhalten vieler Verkehrsteilnehmer nach Unfällen auf Autobahnen beklagt. "Sobald ein Einsatzfahrzeug durch die Rettungsgasse fährt, setzen sich die Autofahrer dahinter", sagte er am Montag in Wiesbaden. Auch Rettungskräfte kritisieren zunehmend, dass Autofahrer nach Unfällen im "Windschatten" der Einsatzfahrzeuge fahren, anstatt eine Rettungsgasse frei zu halten.

Dauerthema "Rettungsgasse": Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) am Montag in Wiesbaden Bild © picture-alliance/dpa

"Das passiert bei so gut wie jedem Unfall", sagte Eugen Wagner, Mitarbeiter eines Abschleppdienstes. "Viele Autofahrer glauben, dass der Notarzt über den Standstreifen fährt und wissen nicht, wie eine Rettungsgasse gebildet wird", betonte Jürgen Lachner, Vorstandsmitglied für Verkehr, Umwelt und Technik beim ADAC Hessen-Thüringen. Daher sei eine Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmer sehr wichtig.

Rettungsgassen-Appell im Verkehrsfunk?

Grüttner hält es für sinnvoll, künftig mit jeder Staumitteilung über den Verkehrsfunk auch einen Hinweis auf die Rettungsgasse zu geben. Er griff das Thema am Montag auf, weil Polizei, Feuerwehren und andere Ersthelfer auch in Hessen seit Monaten zunehmend über fehlende Rettungsassen klagen - und über fehlendes Verständnis bei Autofahrern. Eine verstopfte Rettungsgasse hatte erst am Tag am Sonntag die Arbeit der Feuerwehr bei einem Unfall auf der A3 bei Limburg behindert. Als ein Autofahrer die Retter anpöbelte, griff die Polizei ein.

Das war kein Einzelfall: So hatte im März Autofahrer Rettungskräfte auf der A5 behindert und ebenfalls angepöbelt. Rund 30 Fahrer erhielten Anzeigen, kamen aber mit geringen Bußgeldern glimpflich davon. Höhere Strafen sind im Gespräch. Es gibt aber auch Experten, die das Konzept mit der Rettungsgasse für generell gescheitert halten, weil es nicht praktikabel sei: Eines der Probleme: Autofahrer schließen die Rettungsgasse nach Durchfahrt eines Einsatzfahrzeuges wieder, obwohl noch weitere Helfer kommen.