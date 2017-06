Hitze und Trockenheit sorgen in Hessen für eine akute Waldbrandgefahr. Das Umweltministerium warnt: Schon kleine Unachtsamkeiten können ein Feuer auslösen. In Nordhessen brannte in der Nacht zum Dienstag eine Fläche von 3.000 Quadratmetern.

Temperaturen von bis zu 35 Grad und keine Wolke am Himmel: Sonnenanbeter kommen in diesen Tagen in Hessen voll auf ihre Kosten. Doch die Gluthitze sorgt landesweit auch für eine akute Gefahr von Waldbränden, wie das Umweltministerium warnte. Die Warnung gelte für das gesamte Land. Vor allem aber in Südhessen sei die Gefahr hoch. Im Lauf der Woche sei hier sogar lokal mit sehr hoher Waldbrandgefahr zu rechnen.

Nach Angaben des Ministeriums hat es im laufenden Jahr in Hessen bereits 35 Waldbrände gegeben. Nach starken Niederschlägen sei es vor einigen Wochen zu einer leichten Entspannung gekommen, doch nun nehme die Gefahr wieder deutlich zu.

Großeinsatz bei Waldbrand in Nordhessen

Erst in der Nacht zum Dienstag waren zwischen Immenhausen (Kassel) und dem niedersächsischen Hann. Münden rund 3.000 Quadratmeter Waldboden in Brand geraten. Es habe sich um einen Schwelbrand im Unterholz gehandelt, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr sei mit rund 250 Einsatzkräften vor Ort gewesen und habe das Feuer schnell in den Griff bekommen. Verletzt wurde niemand.

Etwa die Hälfte eines Fußballfeldes brannte im Wald bei Immenhausen. Bild © Hessennews.TV

Das Umweltministerium mahnt Waldbesucher zu erhöhter Aufmerksamkeit: Schon achtlos weggeworfene Zigarettenstummel oder Glasscherben könnten den trockenen Boden entzünden. Rauchen sei im Wald ohnehin nicht erlaubt, und außerhalb öffentlicher Grillplätze dürfe kein Feuer entfacht werden. Alle Besucher sind aufgefordert, Zufahrtswege mit ihren Autos nicht zu blockieren.