Auch ein Auto ging bei der Sprengung eines Geldautomaten in Rosbach in Flammen auf.

Mit Auto in Bank gerast und Geldautomat gesprengt

Unbekannte haben in einer Bank in Rosbach einen Geldautomaten gesprengt. Als die Polizei eintraf, flatterten Scheine herum.

Erst rasten sie mit einem gestohlenen Auto in das Schaufenster einer Bank, dann sprengten sie den Geldautomaten im Vorraum mit Gas: Diebe haben in der Nacht zum Donnerstag kurz vor zwei Uhr Anwohner in Ober-Rosbach (Wetterau) aus dem Schlaf geschreckt.

In der Bank brach ein Feuer aus, das Auto wurde von den Tätern in Brand gesetzt, wie die Polizei berichtete. Beim Eintreffen der Beamten flatterten Geldscheine vor der Bank umher. "Über der Bankfiliale befindet sich ein Seniorenheim, daneben ein Supermarkt", sagte ein Sprecher der Polizei, "Unbeteiligte wurden bei der Explosion glücklicherweise nicht verletzt."

Auto gestohlen

Das Bankgebäude könne vermutlich weiter genutzt werden, die Statik werde aber überprüft, erklärte die Polizei. Die Höhe der möglichen Beute war unklar. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf einen sechsstelligen Betrag. Das bei der Tat als Rammbock benutzte Auto war am Mittwoch gestohlen worden. Wie die Täter flohen, ist unklar. Die Polizei glaubt, dass sie die Bankfiliale wegen ihrer verkehrsgünstigen Lage an der A5 ausgesucht haben.

Immer wieder werden Geldautomaten gesprengt, zuletzt etwa in Hattersheim, Weiterstadt oder Langenselbold.

