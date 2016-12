Ein 39-Jähriger fährt auf einer Landstraße einen Fuchs tot. Das Tier hängt eingeklemmt unter seinem Nummernschild fest. Was tun? Der Fahrer fährt einfach weiter zur Polizei - das Protokoll soll schließlich stimmen.

Ein nächtlicher Wildunfall auf einer Landstraße und ein eingeklemmter Fuchs: Ein 39 Jahre alter Autofahrer kurvte am frühen Samstagmorgen kurz entschlossen mitsamt dem verendeten Tier im Kühlergrill zur Polizei in Bad Hersfeld. Nach Mitteilung der Beamten, weil die Vollkaskoversicherung den Schaden schließlich zahlen soll - da braucht es ein ordentliches Protokoll. Zuerst hatte die Osthessen Zeitung über den Vorfall berichtet.

"Benz frisst Fuchs"

Für die Beamten in der Nachtschicht war der tote Fuchs unterm Nummernschild ein ungewöhnlicher Anblick: "Benz frisst Fuchs" titelten sie in einer Mitteilung an die Öffentlichkeit und spekulierten, "ob der verendete Fuchs zuvor vergeblich versucht hat, eine kostenlose Mitfahrgelegenheit zu erhaschen".

Oder ob das Tier nur falschen Zeit am falschen Ort die Straße überquerte. Wahrscheinlich ist Letzteres, aber die Ursache des Zusammenstoßes konnte laut Mitteilung "dann doch polizeilich nicht mehr ermittelt werden".