Tierärztin Stefanie Bissbort fesselt eine Katze für die Kastration an den Operationstisch. Das Tier ist bereits betäubt. Bild © Michael Pörtner

Kaum Kastrationspflicht in Hessen

Der Landestierschutzverband Hessen beklagt zu viele verwilderte und kranke Katzen in Hessen, die sich im Frühjahr stark vermehren. Eine Kastrationspflicht gibt es landesweit nur in wenigen Orten. Ein Angebot zur Hilfe: das Kastrationsmobil.

Eine namenlose Katze liegt auf dem OP-Tisch, hinten im umgebauten Transporter. Das bewusstlose Tier ist mit Gurtspannern an allen vier Beinen gefesselt. Die Betäubungsspitze hat nach fünf Minuten gewirkt. Tierärztin Stefanie Bissbort nimmt jetzt die Kastration vor. "Die ganze Prozedur dauert 20 Minuten. Bei Katern geht es schneller.

Unkontrollierte Vermehrung

Neun weitere Streuner warten noch auf den Eingriff. Tierfreunde haben sie vergangene Nacht in der Gemeinde Nüsttal (Fulda) eingefangen. Katzen mit Chip oder Tätowierung werden allerdings sofort wieder freigelassen, weil es sich dabei wahrscheinlich um sogenannte "Freigänger-Hauskatzen" handelt.

In freier Wildbahn vermehren sich die Katzen jetzt im Frühjahr völlig unkontrolliert, sagt Renate Beutler vom Tierschutzverein Hünfeld. Die Folge ist: "Durch Inzucht haben wir kranke und stark missgebildete Tiere. Und die kosten die Tierschutzvereine sehr viel Geld. Letztes Jahr hatten wir Tierarztkosten in Höhe von 13.000 Euro."

Eine Kastration kostet dagegen 70 bis 120 Euro, der ganze Einsatztag rund 1.000 Euro. Die Kosten trägt vor allem der Landestierschutzverband Hessen (LTVH), der jeweilige Ortsverein beteiligt sich mit einer Pauschale. Seit 2013 ist das Katzenkastrationsmobil in Hessen unterwegs.

LTVH-Sprecherin Dani Müller bedauert, dass sich die Städte und Gemeinden mit einer Kastrationspflicht so schwer tun. "Es sind leider weniger als zehn Kommunen in Hessen, die eine Kastrationspflicht haben." In anderen Bundesländern sind es zum Teil deutlich mehr, wie eine Übersicht beim Deutschen Tierschutzbund verdeutlicht.

Dabei sei es "einfach verantwortungslos, seine Katzen nicht kastrieren zu lassen und so ein Katzenelend zu produzieren", sagt Müller. Das Katzenkastrationsmobil schafft im Jahr gerade einmal 240 Tiere. Gegen die Produktivität der Katzen kommt man damit kaum an.