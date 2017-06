Wolken, etwas Regen, 20 Grad: Ein wechselhaftes Wochenende bringt Hessen nach dem warmen Fronleichnamstag erst einmal eine Abkühlung. Aber dann zieht der Sommer kräftig an.

Viel Sonne und um die 30 Grad hatte das Wetter am Fronleichnamstag zu bieten, und es schien sich einiges zusammenzubrauen über Hessen. Vereinzelt kam es auch zu Gewittern: In Hofgeismar (Kassel) traf ein Blitz ein Haus und setzte das Dach in Brand. Inwieweit die Wohnetage in Mitleidenschaft gezogen wurde, wusste die Polizei zunächst nicht.

Heftige Unwetter, die der Deutsche Wetterdienst für möglich gehalten hatte, blieben bis zum späten Donnerstagabend aber zum Glück aus. Zum Beginn der kommenden Woche wird es richtig hochsommerlich. Vorher verpasst Tief "Ludger" allen Freunden knackiger Hitze aber erst einmal einen kurzen Dämpfer.

Am Freitag wird es laut hr-Wetterredaktion relativ kühl und bewölkt in Hessen, im Norden kann es einzelne Schauer geben. Die Temperaturen liegen bei 17 bis 23 Grad. Am Samstag ist es dann weiter durchwachsen, es bleibt aber meist trocken bei Höchstwerten von bis zu 23 Grad. Eincremen, viel trinken und plantschen ist einen Tag später angesagt.

Denn "Ludger" zieht ab, die Temperaturen steigen am Sonntag auf bis 27 Grad. Vor allem dem Rhein-Main-Gebiet steht dann am Montag und Dienstag eine erste kleine Hitzewelle bevor. "Es werden Temperaturen von mehr als 30 Grad erreicht", sagt hr-Wetterexperte Rainer Behrendt. Kühler soll es erst wieder zur Wochenmitte werden.

Sendung: hessenschauwetter, 15.06.2017, 19.58 Uhr