Immer wieder ergaunern Betrüger am Telefon hohe Beträge von Senioren - und sie haben immer neue Maschen auf Lager. Aber man kann sich davor schützen.

Seit Jahren erbeuten Kriminelle in Hessen mit dem so genannten "Enkeltrick" Millionenbeträge

Noch mehr Geld ergauerten sie 2016 aber, indem sie sich als Polizeibeamte ausgaben

Es tauchen immer neue Varianten auf, die Täter gehen sehr professionell vor

Angebliche Lotteriegewinne verleiten viele Menschen zu Leichtsinnigkeit

Nur selten gelingt es der Polizei, die Verbrecher aufzuspüren - sie setzt auf Prävention

Er sei in einer Notlage, sagte der vermeintliche Enkel am Telefon. Um eine Immobilie zu kaufen, brauche er Geld. Immer wieder rief er an, die Zeit laufe ab, der Verkäufer werde ungeduldig. Ob sein Großvater ihm nicht vielleicht ausnahmsweise…? Der 90 Jahre Mann konnte. Er ging zur Bank, hob 40.000 Euro ab und übergab sie einem Bekannten des Bittstellers, denn der saß schon beim Notar und konnte nicht selbst kommen…

Der vermeintlich Enkel war natürlich nicht der richtige Enkel des 90-Jährigen. Das Geld aber ist tatsächlich weg. So geschehen am vergangenen Freitag in Bischofsheim (Groß-Gerau). Der Mann wurde Opfer des Enkeltricks.

Mehr als eine Million Euro 2016

Mehr als 450 Mal haben Betrüger den Trick allein im Jahr 2016 angewendet, teilt das Landeskriminalamt (LKA) auf hessenschau.de-Anfrage mit, in 91 Fällen hat es geklappt. Insgesamt kamen die Verbrecher damit an mehr als eine Million Euro, wie auch schon in den Jahren zuvor. Gerade einmal zwei Prozent der Fälle konnte die Polizei 2016 aufklären. Da die Geschäfte telefonisch und in bar ablaufen, sind sie nur schwer zu verfolgen, wenn das Geld einmal weg ist.

Hinzu kommt, dass längst nicht alle Fälle angezeigt werden: "Wir wissen nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist. Viele Geschädigte schämen sich, zur Polizei zu gehen", sagt Claus Opfermann, der beim LKA für die sogenannten SäM-Delikte zuständig ist. "SäM“ steht für "Straftaten zum Nachteil von älteren Menschen". Er fordert die Betroffenen dazu auf, die Verbrechen unbedingt anzuzeigen.

Weitere Informationen Der Enkeltrick Der Enkeltrick wird schon seit Jahren in verschiedensten Varianten ausgeübt. Die Masche ist immer ähnlich: Betrüger rufen bei älteren Menschen an, geben sich als Enkel aus und erzählen, sie bräuchten dringend Bargeld. Opa oder Oma müssten schnell helfen. Allerdings kommen die Enkel dann nie selbst das Geld abholen, stattdessen kommt ein angeblicher Bekannter, in Wahrheit ein Mitglied der Betrügerbande. Das Geld ist dann weg. Ende der weiteren Informationen

Doch obwohl die Polizei sowohl bei Senioren als auch bei Banken intensiv für das Thema sensibilisiert, inzwischen auch gezielt Seniorenbeiräte, die Caritas oder "Essen auf Rädern“ informiert, gelingt es den Kriminellen immer wieder, auf diese Weise an Geld zu kommen. Nur wenige Tage vor dem Fall in Bischofsheim hatte in Nauheim (Groß-Gerau) ein 81-Jähriger 30.000 Euro an eine Unbekannte übergeben.

Falsche Polizeibeamte, echte Verbrecher

Und es gibt noch weitere Maschen: Ebenfalls weit verbreitet ist der Trick mit falschen Polizeibeamten. Mehr als 200 solcher Fälle gab es vergangenes Jahr in Hessen, Gesamtbeute: mehr als 1,5 Millionen Euro. In dem Fall rufen die Täter bei älteren Menschen an und geben sich als Polizisten aus. In den Displays der Angerufenen erscheint dann häufig sogar die Nummer 110. Opfermann sagt: "Die sind total überzeugend, mit ruhiger Stimme. In der Regel sprechen die auch perfekt Deutsch."

Die Täter behaupten dann, man habe eine Einbrecherbande festgenommen und habe dort einen Zettel mit Adressen gefunden - einschließlich der Adresse der Angerufenen. Dann folgen Fragen wie: "Besitzen Sie Wertgegenstände? Wenn ja, wo haben Sie die versteckt?" So bereiten die Täter entweder einen eigenen Einbruch vor, oder sie bieten an, die Wertsachen vorübergehend zu verwahren, bis die restlichen Bandenmitglieder gefasst wurden.

Zur Bank solle man das Geld nicht bringen, weil die erfundenen Einbrecher ihre Komplizen überall hätten, und man solle niemandem etwas verraten, die Polizei wolle die Einbrecher auf frischer Tat ertappen. "Die Leute sind dann total eingeschüchtert und verängstigt und machen oft alles, was man ihnen sagt", sagt Opfermann.

"Die Täter sind professionell vorbereitet und informiert"

An die Telefonnummern und Adressen der Opfer kommen die Täter oft übers Telefonbuch, wo sie nach alt klingenden Vornamen suchen - oder sie kaufen im Darknet speziell aufbereitete Datensätze, die mit entsprechenden Informationen versehen sind, berichtet Opfermann: "Die Täter sind professionell vorbereitet und oft über ihre Opfer informiert. Die sitzen in einer Art Callcenter und telefonieren dann systematisch die Nummern ab."

Eine knappe halbe Million Euro erwirtschaftet haben Verbrecher im vergangenen Jahr mit angeblichen Gewinnversprechen. Dabei erzählen die Kriminellen am Telefon, man habe ein Auto oder ähnliches gewonnen - es sei schon unterwegs, leider müsse man jetzt noch für die Transportkosten aufkommen. "Das ist eine Kettenreaktion", sagt Opfermann.

Die Täter verlangen jeweils relativ kleine Beträge in Höhe von ein paar hundert Euro. Sobald man die erste Summe überwiesen hat, kommt der nächste Anruf: Danke für das Geld, das Auto steht inzwischen an der Grenze, aber da sei noch diese Bearbeitungsgebühr…

Gefängnisgefahr und Moscheeneubau

Eine weitere Masche ist der sogenannte Schockanruf, wobei hier die Zahl der erfassten Fälle im vergangenen Jahr deutlich zurückging. Er kommt insbesondere in der osteuropäischen Community vor. Dabei wird dem Angerufenen in seiner Muttersprache weisgemacht, ein Verwandter sei in einen Unfall oder in ein Strafverfahren verwickelt - wenn man nicht sofort einen bestimmten Betrag überweise, komme derjenige ins Gefängnis. 2016 entstand so ein Schaden von etwa 58.000 Euro.

Aber das Feld verändert sich ständig. So gab es im April in Eppstein einen Versuch, den selbst ein erfahrener Ermittler wie Claus Opfermann ungewöhnlich findet: Hier haben die Täter Menschen mit muslimisch klingenden Namen am Telefon aufgefordert, für den Bau der neuen Moschee zu spenden. Allein: In Eppstein ist gar keine Moschee geplant.

Weitere Informationen Was die Polizei empfiehlt: Wenn der Anrufer sich nicht selbst mit Namen vorstellt, sondern das Gespräch mit "Weißt Du, wer dran ist?" oder einer ähnlichen Formulierung beginnt, sollte man misstrauisch werden.

Wenn das Gespräch auf das Thema Geld einbiegt, einfach auflegen und die Person unter der Nummer zurückrufen, die man selbst kennt.

Wenn der angebliche Enkel nicht selbst kommen kann, um das Geld zu holen, sollte man nicht drauf eingehen.

Wenn angeblich die Polizei am Apparat ist, unbedingt auflegen und die Polizei unter der bekannten Rufnummer anrufen.

Niemals am Telefon Details über die eigenen finanziellen Verhältnisse preisgeben.

Niemals Geld an unbekannte Personen übergeben.

In der Familie offen über die Anrufe reden - in beide Richtungen: Auch junge Leute sollten ihre Eltern und Großeltern sensibilisieren.

Mit der Bank lassen sich entsprechende Abmachungen treffen, dass etwa ein Familienmitglied als Kontrollinstanz zwischengeschaltet wird.

Wenn man Opfer von Kriminellen geworden ist, unbedingt Anzeige erstatten. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 24. Juli 2017, 11 Uhr