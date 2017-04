Die Wildschweine werden mehr und drängen in die Städte. Schon werden Anti-Sau-Zäune gebaut. Frankfurt setzt auf seine Jäger - und will für Nachteinsätze nachrüsten.

Das milde Herbst- und Winterwetter, viel Futter in Form von Eicheln und Bucheckern: Den Wildschweinen in Hessen geht es blendend. Wenn die Population spürbar wächst, wovon die Landesbehörde Hessenforst ausgeht, dürfte das einen schon länger anhalten Trend verstärken. Die Schweine zieht es in die Städte und deren waldnahe Wohngebiete.

Auch Frankfurt rüstet sich. "Wir haben das Thema schon lange auf dem Schirm, und wir haben es im Griff", sagte Heike Appel vom Grünflächenamt Frankfurt am Mittwoch bei der Vorstellung der Studie "Konflikte mit Wildschweinen". Darin kommt das Institut für Tierökologie und Naturbildung zu dem Ergebnis: So schlimm wie in anderen Großstädten wie Köln oder Berlin ist es mit den Wildschweinen in Frankfurt bisher nicht. Damit es so bleibt, will die Stadtverwaltung ihre Politik der "intensiven Bejagung" noch verschärfen.

Mehr Licht

Im Fokus bleibt besonders der Stadtwald. In einem etwa 1.400 Hektar großen Teil des insgesamt rund 6.000 Hektar großen Gebiets tummeln sich die Frankfurter Wildschweine vor allem. Aber auch in Wohngebieten und öffentlichen Grünanlagen sollen die vier Stadtjäger den Tieren auf den Pelz rücken.

"Eine fachgerechte Bejagung der Tiere ist das A und O", sagt Grünflächenmitarbeiterin Appel. Hilfreich für die Jäger seien die im Fachjargon Nachtaufheller genannten Jagdlampen sowie Nachtsichtgeräte. Denn wenn Wildschweine durch Frankfurter Wohnstraßen streiften, dann am ehesten bei Dunkelheit. Über eine Ausstattung der Jäger mit den nötigen Geräten verhandle die Stadt derzeit mit dem Umweltministerium.

Weitere Informationen Erlegte Wildschweine in Frankfurt In der vergangenen Jagdsaison 2016/17 (Juli bis Januar) haben Jäger im Frankfurter Stadtwald 237 Wildschweine geschossen. Im innerstädtischen Bereich (Goldstein und Schwanheim) waren es 16 Tiere. Die meisten Abschüsse gab es 2008/09 mit 521 erlegten Tiere. Im Durchschnitt traf es in den vergangenen fünf Jahren 209 Wildschweine jährlich. Ende der weiteren Informationen

Zaun versetzt Tiere in Panik

Gegen die Wildschweinplage wären noch andere Maßnahmen denkbar. Eine empfängnisverhütende Pille etwa. Die Wildtiere nehmen sie laut Grünflächenamt aber nicht an, sie wäre außerdem mit erheblichen Nebenwirkungen verbunden.

Weitere Informationen Ungebetener Besuch Zu den hessischen Städten, in denen Wildschweine Spuren hinterlassen, gehört Darmstadt. "Die Tiere wagen sich immer weiter in die Stadt", heißt es aus dem Rathaus. Inzwischen durchwühlten sie auch Gärten der Vororte. Kommunen aus dem Taunus, dem Odenwald und den Kreisen Fulda und Gießen berichten ebenfalls von ungebetenen Besuchern aus dem Wald in ihren Wohnsiedlungen. Beim Kasseler Ordnungsamt dagegen sind zuletzt im Jahr 2014 Meldungen wegen einiger Wildschweine im innerstädtischen Naturschutzgebiet Dönche eingegangen. Ende der weiteren Informationen

Der Bau eines Zauns zwischen dem Stadtwald und den bei den Wildschweinen beliebten Stadtteilen Goldstein und Schwanheim stand ebenfalls zur Debatte. Er wäre dem Gutachten des Instituts für Tierökologie und Naturbildung zufolge aber nicht sinnvoll. Die Barriere müsse rund drei Kilometer lang sein und mindestens 20 Tore haben. Schlüpft ein Wildschwein durch eines der Tore und findet keinen Weg zurück in den Wald, könnte es in Panik geraten und erst richtig gefährlich werden.

Keine Kuschelzonen

Hilfreicher ist es da nach Einschätzung der Gutachter, keine Zonen zu dulden, in denen sich die Wildschweine sicher und wohl fühlen. Dazu sollen dichte Hecken und andere natürliche Verstecke regelmäßig zurückgeschnitten werden.

Auch an Haus- oder Gartenbesitzer appelliert die Stadt: Sie könnten ihren Beitrag dazu leisten, dass die Tiere nicht zu massiv in die Wohngebiete drängen, weil sie dort Nahrung finden. Mülltonnen sollten gesichert und die Tiere keinesfalls angefüttert werden.