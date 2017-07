Abgeschnittene Hosen, gestreifte Blusen und metallicfarbene Sandalen: Modeblogger Dennis Sattler kennt die Sommertrends 2017. Sieben hr-Mitarbeiter stellten sich seinem Urteil. Die Tops und Flops.

Was trägt Frau oder Mann im Sommer, was ist in oder out? Die Volontäre des hr haben den Frankfurter Modeblogger Dennis Sattler eingeladen, damit er den Style der Mitarbeiter bewertet. Hier sind seine Tops und Flops.

Catharina, 32, Social-Media-Managerin

Top

• Die abgeschnittenen Jeans setzen die Knöchel gut in Szene - das ist ein Sommertrend 2017

• Die Knöpfe auf der Rückseite der Bluse

• Hochgekrempelte Ärmel lockern das Outfit auf



Flop

• Das braune Armband trägt zu dick auf



Styling-Tipps

• Halskette statt Armband

• Hellere Schuhe

Mark, 31, Online-Redakteur

Top

• Weißes T-Shirt mit Printmuster auf Brusttasche

• Weiße Sneaker



Flop

• Die Hose ist eher eine Freizeithose



Styling-Tipps

• Sneaker ohne Socken tragen

• Uhr oder Armband

Kate, 28, hr3-Moderatorin

Top

• Die Jeansweste im Used-Look mit dem bedruckten Shirt sind top-modern

• Der Rock ist lang und luftig und damit ideal fürs Büro

• Der Rucksack als Accessoire rundet das Outfit ab

• Neutrales Make-Up

Styling-Tipps

• Sattlers absolutes Lieblings-Outfit

Marco, 40, Online-Redakteur

Top

• Das T-Shirt mit Streifen



Flop

• Streifen nicht mit Sternchen kombinieren

• Hose nur an einer Seite umgeschlagen



Styling-Tipps

• Basecap weglassen

• Die Hose an beiden Seiten umschlagen

Eileen, 21, Redaktionsassistentin

Top

• Sonnenbrille



Flop

• Kein typisches Sommer-Outfit, da schwarze Jeans



Styling-Tipps

• Socken weglassen und Jeans abschneiden

• Lockere Weste über das Top anziehen

Katrin, 45, Online-Redakteurin

Top

• Lippenstift und Bluse

• Sonnenbrille



Flop

• Die gelben Schuhe passen farblich nicht zum Outfit



Styling-Tipps

• Sandalen in rosé

• Perlenohrringe

Monika, 28, Redaktionsvolontärin

Top

• Bluse

• Schwarze Sonnenbrille

• Sandalen in roségold sind bequem und stylish



Styling-Tipps

• Jeanshose abschneiden, damit Fransen entstehen

Der Blogger

Dennis Sattler wohnt und arbeitet in Frankfurt und bloggt seit vier Jahren zu Lifestyle und Mode. Auf Instagram folgen ihm über 5.000 Fans .