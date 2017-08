Sind mit dem Insektengift Fipronil belastete Hühnereier auch in Hessen verkauft worden? Nach der vorläufigen Entwarnung vom Dienstag wird dieser Verdacht inzwischen doch geprüft.

Nach dem Fund belasteter Eier in anderen Bundesländern hatte das für Verbraucherschutz zuständige Umweltministerium am Dienstag in Wiesbaden noch vorläufige Entwarnung gegeben: Es habe bisher in Hessen keinen Hinweis auf mit dem Insektengift Fipronil vergiftete Eier gegeben. Aber nun scheint der Skandal um belastete Eier aus den Niederlanden das Bundesland doch erreicht zu haben.

Weitere Informationen Fipronil Das Insektizid Fipronil wird zur Bekämpfung von Flöhen, Läusen, Schaben, Zecken und Milben eingesetzt. Es kann in hoher Dosis Schäden an Leber, Schilddrüse oder Niere verursachen, Haut und Augen reizen sowie Übelkeit, Erbrechen und Kopfschmerzen auslösen. Ende der weiteren Informationen

Am Mittwochnachmittag bat das Umweltministerium die Schnellwarnstelle beim Regierungspräsidium Darmstadt und das zuständige Lebensmittelüberwachungsamt, unverzüglich alles in die Wege zu leiten, um die möglicherweise belasteten Eier aus dem Verkehr zu ziehen.

Nach Angaben des Ministeriums können sich Verbraucher auf dem Internet-Portal www.lebensmittelwarnung.de unter dem Begriff Konsumeier über die betroffenen Chargen-Nummern informieren. Für Hessen, Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen werden dort mit dem Datum von Mittwoch diese Nummern genannt: 0-NL-4310001, 1-NL-4167902, 1-NL-4385701, 1-NL-4339301, 1-NL-4339912, 2-NL- 4385702, 1-NL-4331901, 2-NL-4332601, 2-NL-4332602 sowie 1-NL-4359801.

Warnung vor Verzehr

Das Umweltministerium rät dringend, diese Eier nicht zu verzehren, um jedes gesundheitliche Risiko zu vermeiden. Derzeit recherchieren die Regierungspräsidien in Hessen alle Lieferketten, um herauszufinden, wohin die möglicherweise belasteten Eier geliefert wurden.

In solchen Fällen werden auch alle Lebensmitteleinzelhändler informiert und angehalten, eventuell belastete Ware aus den Regalen zu räumen, teilte das Ministerium mit. Verbraucher können die gekauften Eier mit den betroffenen Chargen-Nummern in den Lebensmittelmärkten zurückgeben. Der Lebensmittelhändler Rewe und seine Discounttochter Penny nahmen vorsorglich alle Eier aus den Niederlanden noch am Mittwochabend aus dem Verkauf.

Vor allem Kinder gefährdet

Zuvor war bekannt geworden, dass belastete Eier nach Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gelangt waren. Mehrere Betriebe wurden gesperrt. Die derzeit gemessenen Fipronil-Werte der Eier sind zwar nicht sehr hoch: "Für Erwachsene ist das noch nicht gefährlich", sagte eine Sprecherin des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR). Das BfR hatte allerdings vor einem potenziell akuten Gesundheitsrisiko für Kinder durch den Verzehr gewarnt.

Sendung: hr-iNFO, 02.8.2017, 19.00 Uhr