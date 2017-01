Juwelier in Mörlenbach überfallen

Mehrere Auslagen mit Trauringen hat ein Maskierter aus einem Schmuckgeschäft in Mörlenbach geklaut. Dabei übersah er offenbar einen Hinweis im Schaufenster.

Der Täter hatte es gezielt auf die Auslagen mit Trauringen abgesehen: Am Donnerstagabend betrat ein maskierte Mann ein Schmuckgeschäft im Zentrum von Mörlenbach (Bergstraße) und packte sich mehrere Auslagen aus dem Schaufenster in eine Plastiktüte, wie die Polizei berichtete. Als er fliehen wollte, versuchte ein 54 Jahre alter Angestellter des Geschäfts noch, sich ihm in den Weg zu stellen. Nach massiven Bedrohungen durch den Maskierten ließ er ihn aber passieren.

Der etwa 20 Jahre alte Täter entkam. Verletzt wurde niemand. Der materielle Schaden hält sich in Grenzen: Der Täter hatte offensichtlich ein Schild im Schaufenster des Schmuckgeschäfts übersehen. Es weist darauf hin, dass es sich bei den ausgestellten Ringen nur um billige Kopien handelt.