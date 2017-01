Zwei Jahre nach dem Auftragsmord gegen einen Sportwettbüro-Betreiber in Frankfurt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den mutmaßlichen Killer erhoben. Der Auftraggeber ist weiterhin auf der Flucht.

Verhandlungssaal im Landgericht Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa

Der 45 Jahre alte Angeklagte werde sich wegen heimtückischen Mordes aus Habgier vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten haben, sagte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Freitag.

Er soll am 3. Januar 2014 mit einer schallgedämpften Maschinenpistole aus kurzer Distanz den damals 50 Jahre alte Inhaber eines Wettbüros in Frankfurt-Sachsenhausen vor dessen Geschäft mit drei Schüssen in Kopf und Rumpf getötet haben. Das Opfer verblutete am Tatort. Der Angeklagte hat sich voraussichtlich auch wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vor Gericht zu verantworten.

Auftraggeber weiter auf der Flucht

Der Mann soll nach Überzeugung der Anklage im Auftrag gehandelt haben. Auftraggeber für die Tat soll ein 49 Jahre alter früherer Geschäftspartner des Opfers sein, der sich bereits im Dezember 2013 ins Ausland abgesetzt hatte. Von dem Mann fehlt bislang jede Spur.

Die beiden Geschäftsleute hatten sich offenbar im Streit getrennt. "Der Auftraggeber machte dabei das Opfer für sein berufliches Scheitern verantwortlich", sagte Niesen. Laut Staatsanwaltschaft konnte nicht ermittelt werden, wie viel Geld der mutmaßliche Mörder für die Tat erhalten hat.

Der Killer war laut Anklage noch am Abend des Tattages in Neu-Isenburg mit falschen Papieren festgenommen worden - allerdings wegen einer Gewalttat, die er in Berlin verübt hatte. Dafür wurde er im Herbst 2014 vom Berliner Landgericht zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Dass der Mann auch für die Bluttat in Frankfurt verantwortlich sein soll, hatten die Ermittlungen der Kripo-Sonderkommission "Walter"erst knapp ein Jahr nach der Tat ergeben.