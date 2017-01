Eine Raubmord-Serie mit drei Toten, der Täter: eine Frau? Eigentlich gibt es sowas nicht, zeigt die Statistik. Trotzdem steht in Gießen eine Frau vor Gericht - Experten können sich an keinen vergleichbaren Fall erinnern.

Vor dem Gießener Landgericht wird seit Dienstag ein aufsehenerregender Kriminalfall verhandelt. Drei Menschen sollen aus Habgier erwürgt und erstickt worden sein. Die Toten machen den Prozess schrecklich, besonders ist er aber auch wegen der Verdächtigen. Denn angeklagt ist eine 35 Jahre alte Frau. Eine Raubmord-Serie mit einem weiblichen Täter? Das gibt es eigentlich nicht.

Bereits zum Prozessauftakt nannte der Staatsanwalt den Fall außergewöhnlich. Eine These, die auch Martin Rettenberger bestätigen kann. "In Deutschland ist mir kein vergleichbarer Fall in den letzten Jahren bekannt", sagt der Direktor der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden. Dort werden Kriminalfälle erforscht und dokumentiert.

Morde aus Habgier passen eigentlich nicht zu Frauen

Kriminologe Martin Rettenberger Bild © webmelone.net

Das Ergebnis ist eindeutig: Mord ist in der Regel männlich. Nur 9 der 74 Morde in Hessen wurden laut Kriminalstatistik 2015 von weiblichen Tätern verübt, auch in anderen Jahren machen Frauen maximal 20 Prozent der Täter aus. Noch extremer wird der Unterschied bei Raubmord. Und bei Raubmord-Serien fallen Frauen als mögliche Täter so gut wie immer weg.

"Tötungsdelikte durch Frauen finden in aller Regel in Beziehungskontexten statt", erklärt Kriminologe Rettenberger. Frauen töten viel seltener. Und wenn, dann ihre Männer oder Ex-Männer, Verwandte und manchmal auch ihre Kinder. "Es wird angenommen, dass das dahinterstehende Motiv der Kränkung oder Verletzung meist nur im Beziehungskontext so groß werden kann, dass es zu solch einer Tat kommt." Morde aus Habgier oder an Fremden passen nicht in dieses Schema.

Frauen töten anders

Aber warum gibt es diese Unterschiede zwischen männlicher und weiblicher Gewalt? Dazu gibt es laut Rettenberger verschiedene Ansätze. "Eine Theorie besagt, dass Frauen aus biologischen Gründen weniger impulsiv und gewalttätig sind. Dazu kommen die unterschiedlichen Sozialisationsprozesse, bei Jungs wird aggressives Verhalten etwa eher toleriert."

Einen Unterschied gibt es auch bei der Art des Mordes. Vereinfacht gesagt: Frauen töten anders. "Während Männer häufig mit relativ simpler Gewaltanwendung und aus einem Impuls heraus handeln, sind Morde von Frauen häufiger eher geplant", sagt Rettenberger. Das liege natürlich auch an der normalerweise schwächeren Konstitution. "Eine Frau tut sich einfach schwerer, einen Mann zu erschlagen."

Erwürgen ist für Frauen "sehr untypisch"

Es ist ein weiterer Grund, warum der Fall in Gießen so außergewöhnlich ist, wenn er sich denn so wie von der Staatsanwaltschaft vermutet abgespielt hat. Denn die drei Opfer, darunter der in der Stadt bekannte Zauberer "Riconelly", sollen erwürgt und erstickt worden sein - laut Anklage von einer 35-Jährigen aus Aachen. "Zum Erwürgen gehört viel Gewalt und Aggression", erklärt Rettenberger. "Es dauert auch relativ lange, nicht wie das oft in Filmen dargestellt wird. Das ist für eine Frau ein sehr untypisches Tatverhalten."