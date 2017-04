Mordprozess in Darmstadt

Aus Verärgerung über Unterhaltszahlungen soll ein Mann seine Ex-Ehefrau mit mehreren Schüssen getötet haben. Seit Mittwoch steht der 61 Jahre alte Griesheimer wegen Mordes vor dem Landgericht Darmstadt.

Vier Schüsse soll der Angeklagte auf seine geschiedene Frau abgefeuert haben, drei trafen das Opfer im Oberkörper, einer an der Hand. Die Frau verblutete. Die Tat sorgte im vergangenen Sommer in Griesheim (Darmstadt-Dieburg) für Aufsehen. Das Motiv für die Tat? Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft wollte der 61-Jährige den Unterhalt für die Frau nicht mehr weiter zahlen. In der Auseinandersetzung darüber habe er die Waffe gezogen.

Seit Mittwoch muss sich der Mann wegen Mordes vor dem Landgericht Darmstadt verantworten. Geplant sind sechs Verhandlungstage bis Mitte Mai.

Waffenbesitz legal

Der Mann hatte sich kurz nach der Tat bei der Polizei gemeldet. Laut Staatsanwaltschaft hatte der Angeklagte einen Waffenschein und die Tatwaffe somit legal besessen. Die Schusswaffe soll er bei dem Gespräch mit seiner Ex-Frau schon geladen bei sich gehabt haben. Offensichtlich hatte er also die Tat oder zumindest eine Bedrohung mit der Waffe vorher geplant.

